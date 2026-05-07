Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за отключений света "Метинвест" в первом квартале сократил выплавку стали на 20%

Метинвест
Несмотря на спад в производстве стали, компания нарастила производство металлопродукции. / "Метинвест"

В январе-марте 2026 года по сравнению с октябрем-декабрем 2025 года группа Рината Ахметова "Метинвест" сократила производство стали на 20% до 454 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют производственные результаты компании, сообщает Delo.ua.

Производство стали на металлургическом комбинате "Каметсталь" упало до 454 тыс. тонн — минус 20% к предыдущему кварталу на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Выпуск чугуна по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 12% до 438 тыс. тонн, хотя в годовом измерении остался. Причина сокращения производства – систематические отключения электроэнергии в начале года.

Общий объем готовой металлопродукции в первом квартале составил 660 тыс. тонн — на 11% больше, чем годом ранее, и на 8% больше по сравнению с четвертым кварталом 2025 года.

Длинный прокат вырос до 349 тыс. тонн (+8% по сравнению с предыдущим кварталом и +4% по сравнению с 1 кварталом 2025 г.) благодаря наращиванию мощностей на Каметстале и болгарском Promet Steel. Плоский прокат стабилизировался на уровне 292 тыс. тонн — без изменений квартал в квартал и на 12% выше, чем в январе-марте 2025, в том числе из-за возобновления выпуска горячекатаного рулона на итальянской Ferriera Valsider.

Отдельно стоит отметить появление новой товарной позиции: трубная продукция – 19 тыс. тонн. Это результат приобретения румынского завода Tubular Iasi в декабре 2025 года.

Производство кокса сократилось до 256 тыс. тонн (−8% кв/кв, −2% год к году) из-за задержек поставок угля на фоне энергетических проблем.

В горнодобывающем сегменте общее производство железорудного концентрата составило 3882 тыс. тонн (-2% кв/кв). Товарная железорудная продукция снизилась на 7% кв/кв и на 6% год к году – до 3 521 тыс. тонн. Существеннее всего просели окатки: минус 24% год к году до 1 296 тыс. тонн из-за временной остановки одной из обжигающих машин вследствие повреждения систем энергоснабжения.

"Метинвест" сократил чистый убыток на 83% по итогам 2025 года

В 2025 году группа "Метинвест" сократила убыток на 83% до $191 млн, снизив выручку на 6% до $7,242 млрд.

Постоянные геологические трудности, истощение запасов угля и более высокие логистические затраты продолжали оказывать давление на американского производителя угля Метинвеста, United Coal. Устойчивое снижение цен на коксующийся уголь еще больше усугубило эти проблемы, что побудило Группу рассмотреть возможность продажи и деконсолидации этого актива.

Положительную динамику продемонстрировал сегмент готовой продукции – рост на 13% (до 2,43 млн тонн). Это стало возможным благодаря стабильной работе комбината "Каметсталь" и европейского завода Promet Steel (Болгария).

В то же время, добыча железорудного сырья осталась на уровне 2024 года (15,7 млн тонн), а производство обкатов выросло на 5% благодаря модернизации и оптимизации процессов, несмотря на повреждения энергосистем вследствие обстрелов.

Автор:
Степан Крьока