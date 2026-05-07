Из-за отключений света "Метинвест" в первом квартале сократил выплавку стали на 20%

В январе-марте 2026 года по сравнению с октябрем-декабрем 2025 года группа Рината Ахметова "Метинвест" сократила производство стали на 20% до 454 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют производственные результаты компании, сообщает Delo.ua.

Производство стали на металлургическом комбинате "Каметсталь" упало до 454 тыс. тонн — минус 20% к предыдущему кварталу на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Выпуск чугуна по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 12% до 438 тыс. тонн, хотя в годовом измерении остался. Причина сокращения производства – систематические отключения электроэнергии в начале года.

Общий объем готовой металлопродукции в первом квартале составил 660 тыс. тонн — на 11% больше, чем годом ранее, и на 8% больше по сравнению с четвертым кварталом 2025 года.

Длинный прокат вырос до 349 тыс. тонн (+8% по сравнению с предыдущим кварталом и +4% по сравнению с 1 кварталом 2025 г.) благодаря наращиванию мощностей на Каметстале и болгарском Promet Steel. Плоский прокат стабилизировался на уровне 292 тыс. тонн — без изменений квартал в квартал и на 12% выше, чем в январе-марте 2025, в том числе из-за возобновления выпуска горячекатаного рулона на итальянской Ferriera Valsider.

Отдельно стоит отметить появление новой товарной позиции: трубная продукция – 19 тыс. тонн. Это результат приобретения румынского завода Tubular Iasi в декабре 2025 года.

Производство кокса сократилось до 256 тыс. тонн (−8% кв/кв, −2% год к году) из-за задержек поставок угля на фоне энергетических проблем.

В горнодобывающем сегменте общее производство железорудного концентрата составило 3882 тыс. тонн (-2% кв/кв). Товарная железорудная продукция снизилась на 7% кв/кв и на 6% год к году – до 3 521 тыс. тонн. Существеннее всего просели окатки: минус 24% год к году до 1 296 тыс. тонн из-за временной остановки одной из обжигающих машин вследствие повреждения систем энергоснабжения.

"Метинвест" сократил чистый убыток на 83% по итогам 2025 года

В 2025 году группа "Метинвест" сократила убыток на 83% до $191 млн, снизив выручку на 6% до $7,242 млрд.

Постоянные геологические трудности, истощение запасов угля и более высокие логистические затраты продолжали оказывать давление на американского производителя угля Метинвеста, United Coal. Устойчивое снижение цен на коксующийся уголь еще больше усугубило эти проблемы, что побудило Группу рассмотреть возможность продажи и деконсолидации этого актива.

Положительную динамику продемонстрировал сегмент готовой продукции – рост на 13% (до 2,43 млн тонн). Это стало возможным благодаря стабильной работе комбината "Каметсталь" и европейского завода Promet Steel (Болгария).

В то же время, добыча железорудного сырья осталась на уровне 2024 года (15,7 млн тонн), а производство обкатов выросло на 5% благодаря модернизации и оптимизации процессов, несмотря на повреждения энергосистем вследствие обстрелов.