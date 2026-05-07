Через відключення світла "Метінвест" у першому кварталі скоротив виплавку сталі на 20%

В січні-березні 2026 порівняно з жовтнем-груднем 2025 група Ріната Ахметова "Метінвест" скоротила виробництво сталі на 20% до 454 тис. тонн. Про це свідчать виробничі результати компанії, повідомляє Delo.ua .

Виробництво сталі на металургійному комбінаті "Каметсталь" впало до 454 тис. тонн — мінус 20% до попереднього кварталу на 7% порівняно з аналогічним періодом 2025. Випуск чавуну порівняно з попереднім кварталом знизився на 12% до 438 тис. тонн, хоча в річному вимірі залишився практично без змін. Причина скорочення виробництва — систематичні відключення електроенергії на початку року.

Загальний обсяг готової металопродукції у першому кварталі склав 660 тис. тонн — на 11% більше, ніж роком раніше, і на 8% більше порівняно з четвертим кварталом 2025 року.

Довгий прокат виріс до 349 тис. тонн (+8% порівняно з попереднім кварталом та +4% порівняно з 1 кварталом 2025) завдяки нарощуванню потужностей на Каметсталі та болгарському Promet Steel. Плоский прокат стабілізувався на рівні 292 тис. тонн — без змін квартал до кварталу і на 12% вище ніж у січні-березні 2025, зокрема через відновлення випуску гарячекатаного рулону на італійській Ferriera Valsider.

Окремо варто відзначити появу нової товарної позиції: трубна продукція — 19 тис. тонн. Це результат придбання румунського заводу Tubular Iasi у грудні 2025 року.

Виробництво коксу скоротилося до 256 тис. тонн (−8% кв/кв, −2% рік до року) через затримки поставок вугілля на тлі енергетичних проблем.

У гірничодобувному сегменті загальне виробництво залізорудного концентрату склало 3 882 тис. тонн (−2% кв/кв). Товарна залізорудна продукція знизилася на 7% кв/кв і на 6% рік до року — до 3 521 тис. тонн. Найсуттєвіше просіли окатки: мінус 24% рік до року до 1 296 тис. тонн через тимчасову зупинку однієї з обпалювальних машин внаслідок пошкодження систем енергопостачання.

"Метінвест" скоротив чистий збиток на 83% за підсумками 2025 року

В 2025 році група "Метінвест" скоротила збиток на 83% до $191 млн, зменшивши виручку на 6% до $7,242 млрд.

Постійні геологічні труднощі, виснаження запасів вугілля та вищі логістичні витрати продовжували чинити тиск на американського виробника вугілля Метінвесту, United Coal. Стійке зниження цін на коксівне вугілля ще більше посилило ці проблеми, що спонукало Групу розглянути можливість продажу та деконсолідації цього активу.

Позитивну динаміку продемонстрував сегмент готової продукції — зростання на 13% (до 2,43 млн тонн). Це стало можливим завдяки стабільній роботі комбінату "Каметсталь" та європейського заводу Promet Steel (Болгарія).

Водночас видобуток залізорудної сировини залишився на рівні 2024 року (15,7 млн тонн), а виробництво обкотів зросло на 5% завдяки модернізації та оптимізації процесів, попри пошкодження енергосистем внаслідок обстрілів.