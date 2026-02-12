ЕС передал Киеву еще 234 генератора из стратегического резерва rescEU

Киев получил последнюю партию генераторов из стратегического резерва ЕС rescEU – еще 234 единицы оборудования, что завершило поставку 500 генераторов для обеспечения тепла и воды в жилых домах во время отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины.

Киев усиливает энергостойкость

В комплект входят 438 генераторов мощностью 23 кВт и 62 генератора мощностью 27 кВт. Общая мощность оборудования составляет 12 МВт, что позволяет поддерживать работу индивидуальных тепловых пунктов и насосов водоснабжения и водоотвода при длительном отключении электроэнергии.

Генераторы передадут прежде всего в дома с высокими рисками нарушения теплоснабжения и водоснабжения, чтобы жители имели доступ к базовым услугам даже во время атак или аварий.

Поставки полностью финансируются ЕС и являются частью долгосрочного сотрудничества, направленного на повышение энергетической автономности украинских городов. Благодарность за поддержку высказана Европейскому Союзу и Европейскому комиссару по равенству, готовности и управлению кризисными ситуациями Аджи Лябиб за личное участие.

Заметим, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудование от широкой коалиции государств и международных организаций

Раньше Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.