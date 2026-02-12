Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС передал Киеву еще 234 генератора из стратегического резерва rescEU

генератор
Киев получил генераторы для тепла и воды от ЕС / Depositphotos

Киев получил последнюю партию генераторов из стратегического резерва ЕС rescEU – еще 234 единицы оборудования, что завершило поставку 500 генераторов для обеспечения тепла и воды в жилых домах во время отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины.

Киев усиливает энергостойкость

В комплект входят 438 генераторов мощностью 23 кВт и 62 генератора мощностью 27 кВт. Общая мощность оборудования составляет 12 МВт, что позволяет поддерживать работу индивидуальных тепловых пунктов и насосов водоснабжения и водоотвода при длительном отключении электроэнергии.

Генераторы передадут прежде всего в дома с высокими рисками нарушения теплоснабжения и водоснабжения, чтобы жители имели доступ к базовым услугам даже во время атак или аварий.

Поставки полностью финансируются ЕС и являются частью долгосрочного сотрудничества, направленного на повышение энергетической автономности украинских городов. Благодарность за поддержку высказана Европейскому Союзу и Европейскому комиссару по равенству, готовности и управлению кризисными ситуациями Аджи Лябиб за личное участие.

Заметим, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудование от широкой коалиции государств и международных организаций

Раньше Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Автор:
Ольга Опенько