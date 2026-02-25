Помощь от Германии: Киев получил генераторы и оборудование для подключения

Киев получил от мэрии города-побратима Гамбурга 20 автономных источников питания разной мощности – от 66 до 110 кВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Владимир Кличко.

Энергетическая помощь

Кроме того, из Германии поступило все необходимое оборудование для их подключения.

Мэр Киева поблагодарил немецких партнеров за поддержку, отметив, что такая помощь чрезвычайно важна для преодоления энергетического кризиса, вызванного сокрушительными атаками врага на критическую инфраструктуру города и страны в целом.

Полученные генераторы позволят обеспечить стабильное электроснабжение в ключевых объектах городской инфраструктуры и будут способствовать сохранению жизнедеятельности столицы в сложных условиях энергетического кризиса.

Киев продолжает сотрудничать с международными партнерами и городами-побратимами для усиления своей устойчивости и защиты критически важных объектов, отметил Кличко.

Заметим, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудования от широкой коалиции государств и международных организаций

Раньше Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.