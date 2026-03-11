Германия предоставит Украине дополнительные €200 млн на разведдроны

Германия предоставит Украине пакет помощи на €200 млн, которые пойдут на разведывательные дроны и гражданскую защиту.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила президент Бундестага ФРГ Юлия Клекнер, выступая на заседании Верховной Рады, цитирует "Укринформ".

"Мы продолжаем усиливать поддержку именно там, где Россия сознательно делает ставку на истощение. На днях Германия предоставляет дополнительные €200 млн, чтобы усилить защиту против российского воздушного террора. Речь идет об увеличении средств для разведывательных дронов и гражданской защиты", - отметила она.

Немецкая помощь должна увеличить возможности Украины защитить людей и жизненно важную инфраструктуру, подчеркнула Кльокнер.

Что известно о визите президентки Бундестага Юлия Клекнер в Киев

Клекнер впервые прибыла в Киев 11 марта по приглашению председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

На брифинге с украинским коллегой Русланом Стефанчуком она заявила, что видит больше возможностей для немецкого присутствия в Украине и соответствующие итоги своего визита передаст министру внутренних дел Германии Александру Добриндту.

Напомним, 10 марта Украина и Германия подписали соглашение о выделении 33 млн. евро на проект льготного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц. Благодаря новой программе уже в 2026 году около 600 семей переселенцев смогут приобрести собственное жилье на льготных условиях.