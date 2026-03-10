Жилье под 3% на 30 лет: Украина и Германия подписали соглашение о кредитовании переселенцев

10 марта Украина и Германия подписали соглашение о выделении 33 млн. евро на проект льготного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц. Благодаря новой программе уже в 2026 году около 600 семей переселенцев смогут приобрести собственное жилье на льготных условиях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Программа предусматривает предоставление кредитов на срок до 30 лет с фиксированной ставкой 3% годовых. Отбор участников осуществляется через открытый реестр с помощью случайной жеребьевки.

Из общей суммы 23 млн. евро направляются непосредственно на выдачу кредитов ВПЛ по всей территории Украины. Дополнительные 10 млн. евро могут быть использованы для поддержки общин, принявших наибольшее количество переселенцев. Проект функционирует по револьверной модели: средства, возвращаемые заемщиками банку, остаются в системе и используются для выдачи новых кредитов следующим семьям.

На сегодняшний день благодаря этому механизму собственное жилье уже приобрели более 2 400 семей внутренне перемещенных лиц. Программа реализуется в партнерстве с правительством Германии, банком развития KfW и Международной организацией по миграции.

Напомним, чтобы мин принял решение направить 1,5 млрд грн субвенции на улучшение условий проживания внутренне перемещенных лиц. Средства будут направлены на обустройство жилья, ремонт мест временного проживания и покупку домов.