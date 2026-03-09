Запланована подія 2

Кабмин выделил 1,5 млрд грн на ремонт жилья для ВПЛ

аренда, жилье, ключи
Средства направят на обустройство жилья и ремонт

Кабинет Министров принял решение направить 1,5 млрд грн субвенции на улучшение условий проживания внутри перемещенных лиц. Средства будут направлены на обустройство жилья, ремонт мест временного проживания и покупку домов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В частности, 1 млрд. грн. предусмотрено на ремонт и переоборудование мест временного проживания для переселенцев. При этом 20% всех отремонтированных помещений должны быть доступны людям с инвалидностью и маломобильным группам населения.

Еще 500 млн. грн. планируют направить на покупку домов в сельской местности. Механизм приобретения такого жилья правительство должно утвердить в течение месяца после вступления в силу соответствующего постановления.

Также средства субвенции можно использовать на закупку строительных материалов и модульных домов для создания модульных городков в прифронтовых регионах.

Прифронтовые области смогут получить субвенцию в полном объеме – 100% финансирование обеспечит государственный бюджет. Для других регионов предусмотрено софинансирование: 90% средств будет предоставляться государством, а еще 10% — местными бюджетами.

Отметим, Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) предложило правительству передать для временного проживания ВПЛ четыре арестованных объекта - гостиницы, дома отдыха и один жилой дом.

Автор:
Татьяна Гойденко