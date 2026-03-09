Кабмин выделил 1,5 млрд грн на ремонт жилья для ВПЛ

Кабинет Министров принял решение направить 1,5 млрд грн субвенции на улучшение условий проживания внутри перемещенных лиц. Средства будут направлены на обустройство жилья, ремонт мест временного проживания и покупку домов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В частности, 1 млрд. грн. предусмотрено на ремонт и переоборудование мест временного проживания для переселенцев. При этом 20% всех отремонтированных помещений должны быть доступны людям с инвалидностью и маломобильным группам населения.

Еще 500 млн. грн. планируют направить на покупку домов в сельской местности. Механизм приобретения такого жилья правительство должно утвердить в течение месяца после вступления в силу соответствующего постановления.

Также средства субвенции можно использовать на закупку строительных материалов и модульных домов для создания модульных городков в прифронтовых регионах.

Прифронтовые области смогут получить субвенцию в полном объеме – 100% финансирование обеспечит государственный бюджет. Для других регионов предусмотрено софинансирование: 90% средств будет предоставляться государством, а еще 10% — местными бюджетами.

Отметим, Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) предложило правительству передать для временного проживания ВПЛ четыре арестованных объекта - гостиницы, дома отдыха и один жилой дом.