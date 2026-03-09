Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін виділив 1,5 млрд грн на житло та ремонт помешкань для ВПО

оренда, житло, ключі
Кошти спрямують на облаштування житла і ремонт

Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд грн субвенції на покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб. Кошти спрямують на облаштування житла, ремонт місць тимчасового проживання та купівлю будинків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Зокрема, 1 млрд грн передбачено на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання для переселенців. При цьому 20% усіх відремонтованих приміщень мають бути доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Ще 500 млн грн планують спрямувати на купівлю будинків у сільській місцевості. Механізм придбання такого житла уряд має затвердити протягом місяця після набрання чинності відповідної постанови.

Також кошти субвенції можна буде використати на закупівлю будівельних матеріалів і модульних будинків для створення модульних містечок у прифронтових регіонах.

Прифронтові області зможуть отримати субвенцію в повному обсязі — 100% фінансування забезпечить державний бюджет. Для інших регіонів передбачено співфінансування: 90% коштів надаватиме держава, а ще 10% — місцеві бюджети.

Зауважимо, Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) запропонувало уряду передати для тимчасового проживання ВПО чотири арештовані об’єкти — готелі, будинки відпочинку та один житловий будинок.

Автор:
Тетяна Гойденко