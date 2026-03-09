Кабмін виділив 1,5 млрд грн на житло та ремонт помешкань для ВПО

Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд грн субвенції на покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб. Кошти спрямують на облаштування житла, ремонт місць тимчасового проживання та купівлю будинків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Зокрема, 1 млрд грн передбачено на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання для переселенців. При цьому 20% усіх відремонтованих приміщень мають бути доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Ще 500 млн грн планують спрямувати на купівлю будинків у сільській місцевості. Механізм придбання такого житла уряд має затвердити протягом місяця після набрання чинності відповідної постанови.

Також кошти субвенції можна буде використати на закупівлю будівельних матеріалів і модульних будинків для створення модульних містечок у прифронтових регіонах.

Прифронтові області зможуть отримати субвенцію в повному обсязі — 100% фінансування забезпечить державний бюджет. Для інших регіонів передбачено співфінансування: 90% коштів надаватиме держава, а ще 10% — місцеві бюджети.

Зауважимо, Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) запропонувало уряду передати для тимчасового проживання ВПО чотири арештовані об’єкти — готелі, будинки відпочинку та один житловий будинок.