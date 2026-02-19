Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гривня за рік: уряд дозволив оренду державного майна для ВПО за символічну плату

житло, ключ від квартири
ВПО отримають швидший доступ до тимчасового житла завдяки пільговій оренді / Depositphotos

Уряд запровадив спрощену процедуру забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Організації та установи можуть орендувати державне та комунальне майно за символічну плату або 1 гривню на рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Пільгова оренда для ВПО

Зазначається, що організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

  • Громадські об’єднання та благодійні організації можуть орендувати приміщення для проживання внутрішньо переміщених осіб за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати.  
  • Державні та комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, а також соціального захисту, можуть орендувати майно для розміщення ВПО без проведення аукціону — за 1 гривню на рік за кожен об’єкт.
  •  Господарські товариства з державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для тимчасового проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.

Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity запускає проєкт з відбору нерухомості для інвестування у доступне житло. Йдеться не про вилучення порожніх квартир у приватних власників, а про цілісні об’єкти державної та комунальної власності, які нині не використовуються і можуть бути переобладнані під житло.

Автор:
Ольга Опенько