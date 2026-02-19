Гривня за рік: уряд дозволив оренду державного майна для ВПО за символічну плату

Уряд запровадив спрощену процедуру забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Організації та установи можуть орендувати державне та комунальне майно за символічну плату або 1 гривню на рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Пільгова оренда для ВПО

Зазначається, що організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

Громадські об’єднання та благодійні організації можуть орендувати приміщення для проживання внутрішньо переміщених осіб за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати.

Державні та комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури й спорту, а також соціального захисту, можуть орендувати майно для розміщення ВПО без проведення аукціону — за 1 гривню на рік за кожен об'єкт.

Господарські товариства з державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для тимчасового проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.

Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity запускає проєкт з відбору нерухомості для інвестування у доступне житло. Йдеться не про вилучення порожніх квартир у приватних власників, а про цілісні об’єкти державної та комунальної власності, які нині не використовуються і можуть бути переобладнані під житло.