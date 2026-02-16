Запланована подія 2

В Україні відберуть порожні держбудівлі під доступне житло: як працюватиме проєкт

будинок житло ключ
В Україні відберуть порожні держбудівлі під доступне житло / Freepik

Міністерство розвитку громад та територій спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity запускає проєкт з відбору нерухомості для інвестування у доступне житло. Йдеться не про вилучення порожніх квартир у приватних власників, а про цілісні об’єкти державної та комунальної власності, які нині не використовуються і можуть бути переобладнані під житло.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

До кінця березня планується відібрати 60–70 будівель у трьох пілотних регіонах — Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях — і провести їх польові інспекції. Використання будь-якого об’єкта можливе лише за згодою власника або балансоутримувача. Долучитися до проєкту можуть і приватні власники — за умови добровільної передачі нерухомості для суспільних потреб.

Habitat for Humanity здійснює загальнонаціональне картографування та класифікацію вільних будівель, оцінюючи їхній потенціал для реконструкції чи переобладнання. Отримані дані інтегрують до цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для внутрішньо переміщених осіб, запуск якої запланований на жовтень 2026 року.

За підсумками відбору підготують детальні інвестиційні пропозиції для 10–15 найбільш перспективних об’єктів, а також сформують практичний набір рішень для трансформації порожніх будівель у житло. Окремо міжнародна організація розгляне можливість реалізації одного з таких проєктів як пілотного та працюватиме над залученням фінансування для інших.

Зазначається, що ініціатива має створити основу для інвестицій у доступне та стале житло, а також посилити підтримку внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп населення.

Додамо, вранці у мережі масово почала з'являтися інформація, що в Україні почнуть передавати на потреби переселенців квартири й будинки, в яких давно ніхто не живе. Насправді ж у повідомленні міністерства йдеться лише про об’єкти державної та комунальної власності. Які не мають ні хазяїв, ні спадкоємців.

Варто зауважити, що безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла — доступне і соціальне житло.

Автор:
Тетяна Гойденко