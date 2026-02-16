В Украине отберут пустые госстройки под доступное жилье: как будет работать проект

Министерство развития общин и территорий совместно с международной организацией Habitat for Humanity запускает проект по отбору недвижимости для инвестирования в доступное жилье. Речь идет не об изъятии пустых квартир у частных собственников, а о целостных объектах государственной и коммунальной собственности, которые не используются и могут быть переоборудованы под жилье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

До конца марта планируется отобрать 60–70 зданий в трех пилотных регионах – Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях – и провести их полевые инспекции. Использование любого объекта возможно только с согласия владельца или балансодержателя. Приобщиться к проекту могут и частные собственники — при условии добровольной передачи недвижимости для общественных нужд.

Habitat for Humanity осуществляет общенациональное картографирование и классификацию свободных построек, оценивая их потенциал для реконструкции или переоборудования. Полученные данные интегрируют в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для внутренне перемещенных лиц, запуск которой запланирован на октябрь 2026 года.

По итогам отбора подготовят подробные инвестиционные предложения для 10-15 наиболее перспективных объектов, а также сформируют практический набор решений для трансформации пустующих зданий в жилье. Отдельно международная организация рассмотрит возможность реализации одного из таких проектов, как пилотного, и будет работать над привлечением финансирования для других.

Отмечается, что инициатива должна создать основу для инвестиций в доступное и устойчивое жилье, а также усилить поддержку внутри перемещенных лиц и уязвимых групп населения.

Добавим, что утром в сети массово начала появляться информация, что в Украине начнут передавать на нужды переселенцев квартиры и дома, в которых давно никто не живет. На самом же деле в сообщении министерства говорится только об объектах государственной и коммунальной собственности. Не имеющие ни хозяев, ни наследников.

Следует отметить, что бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения - военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, фактически безнадежно стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.