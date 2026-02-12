Доступного жилья для ВПЛ не хватает из-за ценовых ограничений "єОселя", — эксперты

Государственная программа поддержки внутренне перемещенных лиц в рамках "єОселя" стартовала осенью 2025 года, и уже показала первые результаты. Однако ее реализацию постигли серьезные затруднения. Главная проблема — дефицит жилья, которое соответствует установленным ценовым параметрам.

Об этом Delo.ua сообщила первая заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Елена Дмитриева.

Государство компенсирует большинство расходов

Программа предусматривает значительную финансовую помощь для переселенцев. В частности, компенсирует 70% первого взноса по ипотеке, а также 70% ежемесячных платежей за первый год кредитования. Также возмещаются расходы по оформлению кредита — до 40 тысяч гривен.

Но даже такая поддержка не может обеспечить жильем всех желающих. По данным Минсоцполитики, на начало 2026 года внутренне перемещенные лица подали 1224 заявки на участие в программе, однако государственную помощь назначили только 118 из них.

Ценовое ограничение стало главным препятствием

Основной причиной отсутствия фактического доступа к квартирам эксперты называют ограничение их максимальной стоимости. Она не должна превышать 2 млн. грн. Поэтому переселенцы часто не могут найти соответствующее жилье, поскольку фактически оно стоит дороже.

В частности, в Киеве свыше 80% квартир, формально соответствующих параметрам "єОселя", стоят дороже установленного лимита. Похожая ситуация во всех крупных городах, хотя на отдельных региональных рынках найти жилье в заявленных пределах проще.

"Идея программы для ВПЛ является правильной и социально важной. Но установленный ценовой порог существенно ограничивает выбор жилья, особенно в крупных городах, где стоимость недвижимости значительно выше", — резюмирует Елена Дмитриева.

Финансирование программы зависит от просмотра условий

В государственном бюджете на 2026 год на поддержку ВПЛ по программе "єОселя" предусмотрено 4,4 млрд грн. В то же время, эксперты считают, что эффективность использования этих средств зависит от пересмотра условий программы, в частности, ценовых ограничений на жилье.

Аналитики также обращают внимание, что из-за войны и роста стоимости строительства цены на жилье продолжают повышаться. Это еще больше сужает список квартир, доступных для переселенцев.

Социальная инициатива требует доработки

В банке говорят, что программа эффективно работает для переселенцев, нуждающихся в жилье и интеграции в новые общины. Но без адаптации условий программы к реалиям рынка действенность такой господдержки может быть сомнительной.

Напомним, с 10 февраля в Украине действуют новые правила государственной программы "єОселя". Изменения касаются площади и стоимости жилья, а также критериев участия заемщиков, что может ограничить доступ для многих украинцев.