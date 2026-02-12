Доступного житла для ВПО бракує через цінові обмеження “єОселі” — експерти

Державна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у межах “єОселі” стартувала восени 2025 року і вже показала перші результати. Однак її реалізацію спіткали серйозні труднощі. Головна проблема — дефіцит житла, що відповідає встановленим ціновим параметрам.

Про це Delo.ua повідомила перша заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Олена Дмітрієва.

Держава компенсує більшість витрат

Програма передбачає значну фінансову допомогу для переселенців. Зокрема, компенсує 70% першого внеску за іпотекою, а також 70% щомісячних платежів упродовж першого року кредитування. Також відшкодовуються витрати на оформлення кредиту — до 40 тисяч гривень.

Але навіть така підтримка не може забезпечити житлом усіх охочих. За даними Мінсоцполітики, станом на початок 2026 року внутрішньо переміщені особи подали 1224 заявки на участь у програмі, однак державну допомогу призначили лише 118 з них.

Цінове обмеження стало головною перепоною

Основною причиною відсутності фактичного доступу експерти називають обмеження граничної вартості житла. Вона не повинна перевищувати 2 млн грн. Через це переселенці часто не можуть знайти відповідну квартиру, оскільки фактично вони вартують більше.

Зокрема, у Києві понад 80% квартир, що формально відповідають параметрам “єОселі”, коштують дорожче встановленого ліміту. Схожа ситуація в усіх великих містах, хоча на окремих регіональних ринках знайти житло у заявлених межах простіше.

“Ідея програми для ВПО є правильною і соціально важливою. Але встановлений ціновий поріг суттєво обмежує вибір житла, особливо у великих містах, де вартість нерухомості значно вища”, — резюмує Олена Дмітрієва.

Фінансування програми залежить від перегляду умов

У державному бюджеті на 2026 рік на підтримку ВПО в межах “єОселі” передбачено 4,4 млрд грн. Водночас експерти вважають, що ефективність використання цих коштів залежить від перегляду умов програми, зокрема, цінових обмежень на житло.

Аналітики також звертають увагу, що через війну та зростання вартості будівництва ціни на житло продовжують підвищуватися. Це також звужує перелік доступних квартир.

Соціальна ініціатива потребує доопрацювання

Програма ефективно працює для переселенців, які потребують житла та інтеграції у нові громади. Але, за словами банкірів, без пристосування умов програми до реалій ринку дієвість такої держпідтримки може бути сумнівною.

Нагадаємо, з 10 лютого в Україні діють нові правила державної програми “єОселя”. Зміни стосуються площі та вартості житла, а також критеріїв участі позичальників, що може обмежити доступ до програми для багатьох українців.