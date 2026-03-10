Житло під 3% на 30 років: Україна та Німеччина підписали угоду про кредитування переселенців

10 березня Україна та Німеччина підписали угоду про виділення 33 млн євро на проєкт пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб. Завдяки новій програмі вже у 2026 році близько 600 родин переселенців зможуть придбати власне житло на пільгових умовах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Програма передбачає надання кредитів терміном до 30 років із фіксованою ставкою 3% річних. Відбір учасників здійснюється через відкритий реєстр за допомогою випадкового жеребкування.

Із загальної суми 23 млн євро спрямовуються безпосередньо на видачу кредитів ВПО по всій території України. Додаткові 10 млн євро можуть бути використані для підтримки громад, що прийняли найбільшу кількість переселенців. Проєкт функціонує за револьверною моделлю: кошти, які позичальники повертають банку, залишаються в системі та використовуються для видачі нових кредитів наступним родинам.

На сьогодні завдяки цьому механізму власне житло вже придбали понад 2 400 сімей внутрішньо переміщених осіб. Програма реалізується у партнерстві з урядом Німеччини, банком розвитку "KfW" та Міжнародною організацією з міграції.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд грн субвенції на покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб. Кошти спрямують на облаштування житла, ремонт місць тимчасового проживання та купівлю будинків.