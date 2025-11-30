Производитель дронов для ВСУ утроил стоимость до $3,5 млрд благодаря спросу на беспилотники

Немецкий производитель дронов Quantum Systems, беспилотники которого использует Украина в войне с Россией, увеличил свою оценку до 3 миллиардов евро ($3,5 миллиарда) в новом раунде финансирования. Компания привлекла 180 миллионов евро от инвесторов, включая Balderton Capital, что втрое превысило ее оценку по сравнению с майским раундом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Доход Quantum Systems резко возрос с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Компания продает дроны наблюдения, ставшие ключевой частью украинской обороны.

"Новые средства помогут увеличить производственные мощности и профинансировать разработку систем борьбы с дронами, которые мы планируем начать в следующем году", - заявил сопредседатель исполнительный директор Свен Крук во время телефонного разговора с журналистами.

Quantum Systems – один из ряда немецких стартапов в сфере беспилотников, в частности Helsing и Stark Defence, стремящихся оснастить европейские военные оружием нового поколения. Опыт войны в Украине показал критическую значимость беспилотников в современных конфликтах.

В то же время, украинские производители беспилотников также все чаще ищут клиентов за рубежом, используя уникальный боевой опыт для продвижения своих технологий на международных рынках.

О компании

Как сообщает Dou.ua, Quantum Systems основал в 2015 году бывший пилот Бундесвера Флориан Зайбель для производства беспилотных летательных аппаратов двойного назначения. Среди инвесторов компании – венчурный капиталист Петер Тиль, Porsche Automobil Holding SE и Notion Capital.

Самая известная разработка компании – разведывательный БпЛА Vector. Он может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь для передачи видеопотока. В Украине Vector используется с мая 2022 года.

В 2023 году Quantum Systems открыла представительство в Украине, где занимается не только снабжением дронов, но и развитием R&D-центра.

В мае 2025 года стало известно, что Quantum Systems локализовало производство всех деталей для фюзеляжа БпЛА Vector в Украине. Ранее на местных мощностях эти беспилотники только составляли готовые части.