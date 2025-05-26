Quantum Systems начала производить корпуса для дронов Vector в Украине

Немецкая технологическая компания Quantum Systems локализовала производство всех деталей для фюзеляжа БпЛА Vector в Украине. Ранее на местных мощностях эти беспилотники только составляли готовые части.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание "Милитарный".

Ранее Quantum Systems уже запустила завод и создала отдельный R&D-центр в Украине. В 2025 году компания планирует удвоить производство.

"У нас уже есть полноценное производство на 100% всех деталей фюзеляжа, которые производятся здесь в Украине", – рассказал директор по технологиям Quantum Systems Ukraine Дмитрий Горлин.

Он добавил, что украинский опыт помог улучшить некоторые параметры производства.

"В положительном плане это прочность материалов, в Украине нам удалось добиться лучших результатов этого, и более легким", – подчеркнул Горлин.

Он уточнил, что речь идет об облегчении веса самолета, изготовленного в Украине, почти на 250 грамм.

Кроме того, уже сейчас компания тестирует новую полезную нагрузку: акустические датчики, ИИ на более мощном процессоре для обработки данных, 360 градусную камеру и т.д. Также добавлена визуальная навигация днем и ночью.

С весны 2024 года в Украине начат выпуск разведывательных дронов Vector для нужд сил обороны. В 2025 году сообщается, что аппараты комплектуются крыльями и CRPA-антеннами украинского производства.

Украина сейчас использует самый большой парк дронов Vector от Quantum Systems, а их применение в реальных боевых условиях с постоянным усовершенствованием поощряет все больше стран заказывать их для себя.

Про Quantum Systems

Quantum-Systems GmbH – немецкая технологическая компания со штаб-квартирой в Гильхинге, основанная в 2015 году. Компания известна благодаря своим модульным беспилотным системам типа eVTOL (электрический вертикальный взлет и посадка), применяемым как в военной, так и в коммерческой сферах — в сельском хозяйстве, горном деле, инфраструктурном мониторинге и т.д.

Беспилотники и разведывательные системы Quantum Systems используются вооруженными силами стран-членов НАТО, а также партнеров, в том числе в Германии, Украине, Австралии, Новой Зеландии и Испании.

В 2023 году компания вышла на украинский рынок, открыв центры обучения, поддержки и логистики. В апреле 2024 года открыт второй завод в Украине, где планируется производить до тысячи дронов в год и комплектующие. На предприятии работает до 100 человек. В течение двух лет компания планирует инвестировать до 6 млн. евро в производство.

Недавно производитель беспилотных систем с использованием ИИ Quantum Systems, работающего в Украине и резидента "Дія.City", привлек €160 млн инвестиций в раунде Series C и стал единорогом.