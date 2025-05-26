Quantum Systems почала виробляти корпуси для дронів Vector в Україні

Німецька технологічна компанія Quantum Systems локалізувала виробництво всіх деталей для фюзеляжу БпЛА Vector в Україні. Раніше на місцевих потужностях ці безпілотники лише складали з готових частин.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання "Мілітарний".

Раніше Quantum Systems вже запустила завод і створила окремий R&D-центр в Україні. У 2025 році компанія планує подвоїти виробництво.

"В нас вже є повноцінне виробництво на 100% всіх деталей фюзеляжу, які виготовляються тут в Україні", – розповів директор з технологій Quantum Systems Ukraine Дмитро Горлін.

Він додав, що український досвід допоміг покращити деякі параметри виробництва.

"В позитивному плані це міцність матеріалів, в Україні нам вдалося досягти кращих результатів цього, і легшим", – підкреслив Горлін.

Він уточнив, що мова йде про полегшення ваги літака, виготовленого в Україні, на майже 250 грам.

Крім того, вже зараз компанія тестує нове корисне навантаження: акустичні датчики, ШІ на потужнішому процесорі для обробки даних, 360 градусну камеру тощо. Також додано візуальну навігацію вдень та вночі.

З весни 2024 року в Україні розпочато випуск розвідувальних дронів Vector для потреб Сил оборони.У 2025 році повідомлено, що апарати комплектуються крилами та CRPA-антенами українського виробництва.

Україна зараз використовує найбільший парк дронів Vector від Quantum Systems, а їх застосування в реальних бойових умовах з постійним вдосконаленням заохочує все більше країн замовляти їх для себе.

Про Quantum Systems

Quantum-Systems GmbH — німецька технологічна компанія зі штаб-квартирою в Гільхінгу, заснована у 2015 році. Компанія відома завдяки своїм модульним безпілотним системам типу eVTOL (електричний вертикальний зліт і посадка), які застосовуються як у військовій, так і в комерційній сферах — у сільському господарстві, гірничій справі, інфраструктурному моніторингу тощо.

Безпілотники та розвідувальні системи Quantum Systems наразі використовуються збройними силами країн-членів НАТО, а також партнерів, в тому числі в Німеччині, Україні, Австралії, Новій Зеландії та Іспанії.

У 2023 році компанія вийшла на український ринок, відкривши центри навчання, підтримки та логістики. У квітні 2024 року відкрито другий завод в Україні, де планується виробляти до тисячі дронів на рік та комплектуючі. На підприємстві працює до 100 осіб. Протягом двох років компанія планує інвестувати до 6 млн євро у виробництво.

Нещодавно виробник безпілотних системах із використанням ШІ Quantum Systems, що працює в Україні і є резидентом "Дія.City", залучив €160 млн інвестицій у раунді Series C та став єдинорогом.