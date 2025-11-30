Виробник дронів для ЗСУ потроїв вартість до $3,5 млрд завдяки попиту на безпілотники

Німецький виробник дронів Quantum Systems, чиї безпілотники використовує Україна у війні з Росією, збільшив свою оцінку до 3 мільярдів євро ($3,5 мільярда) у новому раунді фінансування. Компанія залучила 180 мільйонів євро від інвесторів, включаючи Balderton Capital, що втричі перевищило її оцінку порівняно з травневим раундом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Дохід Quantum Systems різко зріс з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Компанія продає дрони спостереження, які стали ключовою частиною української оборони.

"Нові кошти допоможуть збільшити виробничі потужності та профінансувати розробку систем боротьби з дронами, які ми плануємо почати продавати наступного року", – заявив співголовний виконавчий директор Свен Крук під час телефонної розмови з журналістами.

Quantum Systems – один із низки німецьких стартапів у сфері безпілотників, зокрема Helsing та Stark Defence, які прагнуть оснастити європейські військові зброєю нового покоління. Досвід війни в Україні показав критичну важливість безпілотників у сучасних конфліктах.

Водночас українські виробники безпілотників також дедалі частіше шукають клієнтів за кордоном, використовуючи унікальний бойовий досвід для просування своїх технологій на міжнародних ринках.

Про компанію

Як повідомляє Dou.ua, Quantum Systems заснував у 2015 році колишній пілот Бундесверу Флоріан Зайбель для виробництва безпілотних літальних апаратів подвійного призначення. Серед інвесторів компанії – венчурний капіталіст Петер Тіль, Porsche Automobil Holding SE та Notion Capital.

Найвідоміша розробка компанії – розвідувальний БпЛА Vector. Він може злітати й приземлятися вертикально, має двигун із низьким рівнем шуму і зашифрований IP-зв'язок для передачі відеопотоку. В Україні Vector використовують з травня 2022 року.

У 2023 році Quantum Systems відкрила представництво в Україні, де займається не лише постачанням дронів, але й розвитком R&D-центру.

У травні 2025 року стало відомо, що Quantum Systems локалізувала виробництво всіх деталей для фюзеляжу БпЛА Vector в Україні. Раніше на місцевих потужностях ці безпілотники лише складали з готових частин.