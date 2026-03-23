Німеччина профінансує для України 15 000 дронів-перехоплювачів Strila

Дрони Strila
Дрони Strila

Німеччина профінансує і передасть 15 000 дронів-перехоплювачів Strila українського виробництва підрозділам Національної гвардії України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

Ця поставка є частиною підтримки Німеччиною нарощування виробництва безпілотних систем для української армії. За умовами угоди передбачено також навчання підрозділів, логістику та подальший розвиток безпілотних систем.

Дрони Strila спеціально розроблені для ураження швидких і маневрувальних повітряних цілей, включно з бойовими дронами типу Shahed, і вже перевірені в умовах реальних бойових дій.

Виробництво буде розширено завдяки спільній роботі німецької компанії Quantum Systems та українського виробника WIY Drones, щоб оперативно задовольняти потреби ЗСУ та Сил безпеки й оборони.

Фінансування забезпечує уряд Німеччини, а угоду укладено за участі представників Національної гвардії України, компанії Quantum Systems та тимчасового повіреного у справах Німеччини Максиміліана Раша.

У грудні 2025 року Quantum Systems та українська компанія Frontline Robotics заснували спільне німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries. У межах цієї співпраці цього року українські ЗСУ отримають перші 10 000 БпЛА "Лінза", оснащених штучним інтелектом, які успішно випробовані на полі бою.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть України пакет допомоги на €200 млн, що підуть на розвідувальні дрони і цивільний захист.

Автор:
Тетяна Гойденко