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Зі €100 млрд допомоги від Німеччини Україна отримала менше половини: більшість грошей залишилося всередині країни
Зі 100 мільярдів євро, які Німеччина вказує як "двосторонню допомогу Україні", безпосередньо українська сторона отримала близько 41,7 мільярда євро. Всі останні кошти насправді витрачаються у самій ФРН.
Як пише Dilo, про це йдеться в дослідженні Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.
Гроші залишаються в Німеччині
У серпні уряд Німеччини оцінив свою підтримку України станом на 30 червня 2026 року в 100 мільярдів євро. Із них 43,3 мільярда євро становить цивільна допомога, а 57,6 мільярда – військова, яку "надали або запланували на наступні роки".
За даними Кільського інституту, 35,9 мільярда євро цивільної допомоги, або близько 80%, витратили безпосередньо в Німеччині.
"Більша частина того, що федеральний уряд зараховує до цивільної підтримки України, насправді витрачається в Німеччині – на українців, які тут живуть. Ці гроші не допомагають українському уряду захищатися від російських атак. Адже ми також не називаємо соціальні витрати на сирійських біженців "двосторонньою допомогою Сирії", – прокоментував керівник Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.
Вйськоваї допомога
Щодо військової допомоги, то у 2022-2025 роках Німеччина надала Україні близько 22,7 мільярда євро. На 2026 рік виділили ще 11,6 мільярда євро, а на наступні роки передбачили додатково 22 мільярди євро.
Але аналітики підрахували, що загальна сума військової допомоги становить 56,3 мільярда євро – на 1,3 мільярда євро менше, ніж заявляє німецький уряд.
Загалом Требеш наголосив, що заявлені Німеччиною 100 мільярдів євро лише частково можна вважати "двосторонньою допомогою Україні".
"Німеччина є найбільшим донором України в Європі. Однак комунікація федерального уряду щодо цієї допомоги стає дедалі заплутанішою. Сума в 100 мільярдів євро вводить в оману, якщо її називають "двосторонньою допомогою Україні". Це прикро, особливо з огляду на те, наскільки багато Німеччина насправді робить", – підкреслив Требеш.
4 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової та енергетичної допомоги на €1,3 млрд. До пакета увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та обладнання для енергетичної інфраструктури. Підтримка стосується як посилення захисту України від російських атак, так і забезпечення роботи критично важливих об'єктів.