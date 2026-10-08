Зі €100 млрд допомоги від Німеччини Україна отримала менше половини: більшість грошей залишилося всередині країни

Зі 100 мільярдів євро, які Німеччина вказує як "двосторонню допомогу Україні", безпосередньо українська сторона отримала близько 41,7 мільярда євро. Всі останні кошти насправді витрачаються у самій ФРН.

Як пише Dilo, про це йдеться в дослідженні Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.

Гроші залишаються в Німеччині

У серпні уряд Німеччини оцінив свою підтримку України станом на 30 червня 2026 року в 100 мільярдів євро. Із них 43,3 мільярда євро становить цивільна допомога, а 57,6 мільярда – військова, яку "надали або запланували на наступні роки".

За даними Кільського інституту, 35,9 мільярда євро цивільної допомоги, або близько 80%, витратили безпосередньо в Німеччині.

"Більша частина того, що федеральний уряд зараховує до цивільної підтримки України, насправді витрачається в Німеччині – на українців, які тут живуть. Ці гроші не допомагають українському уряду захищатися від російських атак. Адже ми також не називаємо соціальні витрати на сирійських біженців "двосторонньою допомогою Сирії", – прокоментував керівник Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

Вйськоваї допомога

Щодо військової допомоги, то у 2022-2025 роках Німеччина надала Україні близько 22,7 мільярда євро. На 2026 рік виділили ще 11,6 мільярда євро, а на наступні роки передбачили додатково 22 мільярди євро.

Але аналітики підрахували, що загальна сума військової допомоги становить 56,3 мільярда євро – на 1,3 мільярда євро менше, ніж заявляє німецький уряд.

Загалом Требеш наголосив, що заявлені Німеччиною 100 мільярдів євро лише частково можна вважати "двосторонньою допомогою Україні".

"Німеччина є найбільшим донором України в Європі. Однак комунікація федерального уряду щодо цієї допомоги стає дедалі заплутанішою. Сума в 100 мільярдів євро вводить в оману, якщо її називають "двосторонньою допомогою Україні". Це прикро, особливо з огляду на те, наскільки багато Німеччина насправді робить", – підкреслив Требеш.

4 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової та енергетичної допомоги на €1,3 млрд. До пакета увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та обладнання для енергетичної інфраструктури. Підтримка стосується як посилення захисту України від російських атак, так і забезпечення роботи критично важливих об'єктів.