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Новости
Дата публикации

Из €100 млрд помощи от Германии Украина получила меньше половины: большинство денег осталось внутри страны

Германия и Украина флаги
Германия большинство помощи Украины оставило внутри страны / Depositphotos

Из 100 миллиардов евро, которые Германия указывает как "двухстороннюю помощь Украине", непосредственно украинская сторона получила около 41,7 миллиарда евро. Все последние средства действительно расходуются в самой ФРГ.

Как пишет Dilo, об этом говорится в исследовании Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики.

Деньги остаются в Германии

В августе правительство Германии оценило свою поддержку Украины по состоянию на 30 июня 2026 в 100 миллиардов евро. Из них 43,3 миллиарда евро составляет гражданская помощь, а 57,6 миллиарда – военная, которую "предоставили или запланировали на следующие годы".

По данным Кильского института, 35,9 миллиарда евро гражданской помощи или около 80% потратили непосредственно в Германии.

"Большая часть того, что федеральное правительство относит к гражданской поддержке Украины, на самом деле тратится в Германии - на украинцев, которые здесь живут. Эти деньги не помогают украинскому правительству защищаться от российских атак. Ведь мы также не называем социальные расходы на сирийских беженцев "двусторонней помощью Сирии", - прокомментировал руководитель Ukraine Sup.

Военная помощь

Что касается военной помощи, то в 2022-2025 годах Германия предоставила Украине около 22,7 миллиарда евро. На 2026 год выделили еще 11,6 млрд евро, а на последующие годы предусмотрели дополнительно 22 млрд евро.

Но аналитики подсчитали, что общая сумма военной помощи составляет 56,3 миллиарда евро – на 1,3 миллиарда евро меньше, чем заявляет германское правительство.

В общей сложности Требеш подчеркнул, что заявленные Германией 100 миллиардов евро лишь частично можно считать "двусторонней помощью Украине".

"Германия является крупнейшим донором Украины в Европе. Однако коммуникация федерального правительства по этой помощи становится все более запутанной. Сумма в 100 миллиардов евро вводит в заблуждение, если ее называют "двусторонней помощью Украине". Это досадно, особенно ввиду того, насколько много Германия действительно делает", – подчеркнул Требеш.

4 октября Германия передала Украине новый пакет военной и энергетической помощи на €1,3 млрд. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и оборудования для энергетической инфраструктуры. Поддержка касается как усиления защиты Украины от российских атак, так и работы критически важных объектов.

Автор:
Светлана Манько

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