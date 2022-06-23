Аеропорт "Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

Британська консалтингова компанія Skytrax представила переможців конкурсу The World's Best Airports 2022 за результатами опитування пасажирів. У першу десятку увійшли аеропорти Батумі, Будапешта, Таллінна, Бухареста, Риги, Тбілісі, Борисполя, Белграда, Братислави та Загреба.

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Про це йдеться на сайті аеропорту "Бориспіль".

Генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський зазначив, що той факт, що "Бориспіль" входить до першої десятки аеропортів, підтверджує стандарти обслуговування пасажирів, забезпечення їх комфорту та безпеки.

"Війна раптово перервала роботу аеропорту. Але ніщо не змінить нашої впевненості у перемозі України та у нашому мирному та незалежному розвитку, віри в майбутнє головних повітряних воріт країни – міжнародного аеропорту "Бориспіль", – сказав Дубревський.

Skytrax – британська консалтингова компанія, яка займається оцінкою та вивченням якості обслуговування в аеропортах та авіакомпаніях по всьому світу з 1989 року. Премія World Airport Awards заснована на опитуванні понад 13 мільйонів пасажирів у 550 аеропортах по всьому світу.

Згідно з даними аеропорту, у 2021 році він обслужив 9 433 000 пасажирів, 75 854 рейси (64 507 міжнародних, 11 347 внутрішніх) та 117 напрямків (12 нових). Обсяг перевалки вантажів у 2021 році становив 45 675 тонн.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Бориспіль" вранці 24 лютого 2022 року призупинив роботу через закриття повітряного простору над Україною у зв'язку із початком російського військового вторгнення.