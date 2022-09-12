Аэропорт "Львов" может возобновить работу при наличии гарантий безопасности, — Мининфраструктуры

Международный аэропорт "Львов" при наличии гарантий безопасности сможет возобновить работу, технически для запуска нужно до двух недель. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES, передает "Интерфакс-Украина".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Первым аэропортом мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии, прежде всего, от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь", – сказал Кубраков.

Мэр Львова Андрей Садовый, также присутствовавший на YES, добавил, что открытие аэропорта — важный шаг для укрепления украинской экономики.

"Надеюсь, это понимают наши международные партнеры, в частности ООН, которые могут предоставить необходимые гарантии безопасности", - подчеркнул мэр, отметив, что власти Львова открыты для переговоров и со своей стороны сделают все необходимое для возобновления работы нашего аэропорта.

Уточняем, что украинское небо закрыто для полетов гражданских самолетов с первого дня полномасштабной военной агрессии РФ – с 24 февраля 2022 года.

При этом украинские власти ищут пути частично возобновления международного авиасообщения. В частности, в конце июля Закарпатский облсовет начал работу над тем, чтобы Ужгородский аэропорт возобновил пассажирские авиаперевозки как можно быстрее, ведь это единственный аэропорт, который может это сделать в условиях войны в Украине.

Дело в том, что в Ужгородском аэропорту взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Поэтому самолеты могут сразу попадать в европейское воздушное пространство, не заходя в украинское, которое сейчас закрыто для гражданской авиации.