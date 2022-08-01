В Буче планируют запустить технопарк, медицинский и IТ-кластеры

Городской совет Бучи сообщил о создании инновационного технопарка, IT и медицинского кластера под названием “Bucha Tehno Garden”.

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"Нарабатывается модель умного города путем создания инновационного технопарка, IT и медицинского кластера. Речь идет о привлечении инвестиций для строительства завода по производству корейских автобусов", - говорится в сообщении.

Как передает издание AIN, мэрия намерена привлечь инвестиции для строительства завода по производству корейских автобусов. О "Bucha Techno Garden" говорили еще в 2021 году. Этот проект, который планировалось реализовать на территории Бучанской ОТГ.

Сообщается, что площадь технопарка должна была охватить почти 3 500 гектаров на территории нескольких населенных пунктов – Бучи, Блиставицы, Мироцкого, Ворзеля и других.

В прошлом году секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский писал, что реализация проекта позволит создать около 86 тысяч новых рабочих мест. Генеральный план "Bucha Techno Garden" охватывает существующие индустриальный парк "Мироцкое", международный аэропорт "Антонов", а также разделение территории на кластеры:

Транспортно-логистический. Медицинский.

Научно-учебный.

IТ-кластер.

Индустриальный кластер.

Технологический кластер.

Курортно-санитарная и жилищная застройка.



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