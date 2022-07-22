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Во Львове построят торговый комплекс, куда перенесут стихийную торговлю
Там, где сейчас во Львове расположен рынок "Любинское сияние", создадут общественное пространство. При этом для продавцов обустроят новые помещения, где они смогут продолжить торговлю.
Об этом 22 июля в Facebook сообщил заместитель городского головы Львова Любомир Зубач.
"Любинское сияние" находится на пересечении улиц Садовой и Подгородной. Несколько лет назад местные власти договорились с предпринимателями, что они перейдут на участок неподалеку, на улице Садовой, 2А - ул. Петлюры.
"Для этого официально за ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета" было закреплено этот участок под строительство коммунального рынка. В этой логистике ничего не меняется, но темпы строительства рынка будем ускорять. Именно для этого и было принято решение на последнем заседании исполкома", - рассказал Зубач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Теперь место для нового торгового комплекса очистят от мусора, потом там приступят к строительству. Местные власти уже нашли инвестора, который подведет инженерные сети, и обнародовали визуализацию проекта.