У Львові збудують торговий комплекс, куди перенесуть стихійну торгівлю

Там, де зараз у Львові розташований ринок “Любінське сяйво”, створять громадський простір. При цьому для продавців облаштують нові приміщення, де вони зможуть продовжити торгувати.

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Про це 22 липня у Facebook повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

“Любінське сяйво” знаходиться на перетині вулиць Садової і Підміської. Декілька років тому місцева влада домовилася з підприємцями, що вони перейдуть на ділянку неподалік, на вулиці Садовій, 2А- вул. Петлюри.

"Для цього офіційно за ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради" було закріплено цю ділянку під будівництво комунального ринку. У цій логістиці нічого не змінюється, але темпи будівництва ринку будемо пришвидшувати. Саме для цього і було прийнято рішення на останньому засіданні виконкому", - розповів Зубач.

Тепер місце для нового торговельного комплексу очистять від сміття, потім там почнуть будівництво. Місцева влада уже знайшла інвестора, який підведе інженерні мережі.