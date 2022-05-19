Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев: назвали в честь Мариуполя

Во Львове открыли уже третий модульный городок для вынужденных переселенцев. Благодаря этому еще 370 украинцев из регионов, где продолжаются активные боевые действия, будут иметь временный дом со всем необходимым для жизни.

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Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ещё 370 человек из Мариуполя, Луганска, Краматорска, Херсона и других регионов, где идут активные боевые действия, будут иметь временный дом со всем необходимым для жизни", - написал Козицкий.

Третий городок для переселенцев во Львове назвали Марияполис – в честь блокадного Мариуполя.

На территории городка 94 домика, их подарило польское правительство при содействии Министерства развития общин и территорий.

На Львовщине функционирует уже три модульных городка. Приют в них получили свыше 1000 переселенцев.

В начале мая во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев, который рассчитан на 320 человек. В настоящее время в области зарегистрировано 300 тысяч переселенцев.

Отметим, Верховная Рада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцам