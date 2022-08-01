У Бучі планують запустити технопарк, медичний та ІТ-кластери

Міська рада Бучі повідомила про створення інноваційного технопарку, IT та медичного кластера під назвою “Bucha Tehno Garden”.

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"Напрацьовується модель розумного міста шляхом створення інноваційного технопарку, IT та медичного кластеру. Йдеться про залучення інвестицій для будівництва заводу з виробництва корейських автобусів", - йдеться у повідомленні.

Як передає видання AIN, мерія має намір залучити інвестиції для будівництва заводу з виробництва корейських автобусів. Про "Bucha Techno Garden" говорили ще 2021 року. Цей проект планувався реалізувати на території Бучанської ОТГ.

Повідомляється, що площа технопарку мала охопити майже 3 500 гектарів на території кількох населених пунктів – Бучі, Блиставиці, Мироцького, Ворзеля та інших.

Минулого року секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський писав, що реалізація проекту дозволить створити близько 86 тисяч нових робочих місць. Генеральний план "Bucha Techno Garden" охоплює існуючі індустріальний парк "Мироцьке", міжнародний аеропорт "Антонов", а також поділ території на кластери:

Транспортно-логістичний. Медичний.

Науково-навчальний.

ІТ-кластер.

Промисловий кластер.

Технологічний кластер.

Курортно-санітарна та житлова забудова.



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