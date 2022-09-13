В Украине арестовали российские и белорусские авиазапчасти и вертолет: их хотят передать ВСУ (ФОТО)

Суд в Украине наложил арест на вертолет и части несущих винтов к нему, авиационный турбореактивный двигатель и другие авиазапчасти на общую сумму почти 300 миллионов гривен, принадлежащие белорусским и российским предприятиям и переданные в Украину для ремонта до начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, заказчиками ремонта были Министерство обороны Беларуси и белорусские предприятия, поставляющие военную и другую технику для нужд Вооруженных сил РФ. При этом одно из этих предприятий находится под санкциями Министерства финансов США.

"В то же время разоблаченные российские предприятия тесно сотрудничают с Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел РФ, а также с управлением делами президента страны-оккупанта", - добавляют в силовом ведомстве.

В Офисе же генерального прокурора отмечают, что предприятия, которым принадлежит арестованное имущество, "проводят комплекс внешнеполитических и экономических действий" в сфере разработки, производства и поставок для нужд ВС РФ военной и другой техники, способствуя агрессии последней против Украины.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Как отмечают правоохранители, в настоящее время принимаются меры по передаче арестованного имущества на нужды Вооруженных сил Украины.

Расследование дела ведется по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (передача материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора и/или хозяйственная деятельность во взаимодействии с государством-агрессором).

Занимаются им следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора при оперативном сопровождении департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции и на основе материалов, собранных департаментом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы.

Напомним также, что в июле ОГП сообщал, что правоохранители передали на нужды ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, находящегося под арестом по обвинению в государственной измене.