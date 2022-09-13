В Україні арештували російські й білоруські авіазапчастини та вертоліт: їх хочуть передати ЗСУ (ФОТО)

Суд в Україні наклав арешт на вертоліт і частини несучих гвинтів до нього, авіаційний турбореактивний двигун та інші авіазапчастини на загальну суму майже 300 мільйонів гривень, які належать білоруським та російським підприємствам і були передані в Україну для ремонту до початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

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Як повідомляє пресслужба Національної поліції, замовниками ремонту були Міністерство оборони Білорусі та білоруські підприємства, які постачають військову та іншу техніку для потреб Збройних сил РФ. При цьому одне з цих підприємств знаходиться під санкціями Міністерства фінансів США.

"Водночас викриті російські підприємства тісно співпрацюють із Федеральною службою військ національної гвардії та Міністерством внутрішніх справ РФ, а також управлінням справами президента країни-окупанта", - додають у силовому відомстві.

В Офісі генерального прокурора ж зазначають, що підприємства, яким належить арештоване майно, "проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій" у сфері розробки, виробництва та постачання для потреб ЗС РФ військової та іншої техніки, сприяючи агресії останньої проти України.

Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Як зазначають правоохоронці, наразі вживаються заходи для передачі арештованого майна на потреби Збройних сил України.

Розслідування справи ведеться за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (передача матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).

Займаються ним слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора за оперативного супроводу департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції та на основі матеріалів, зібраних департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби.

Нагадаємо також, що в липні ОГП повідомляв, що правоохоронці передали на потреби ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина депутата Верховної Ради Віктора Медведчука, який знаходиться під арештом за звинуваченням у державній зраді.