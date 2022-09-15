З України вперше з початку війни вилетів комерційний літак

У вівторок, 13 вересня, приблизно об 11 ранку зі Львова вперше з 24 лютого вилетів літак авіакомпанії Wizz Air та преземлився у Польщі.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на сервіс моніторингу польотів Flightradar24.

Зазначається, що літак належить авіакомпанії Wizz Air.

Літак не зміг залишити Україну через початок повномасштабного вторгнення російської армії.

"Ми можемо підтвердити, що A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце 13 вересня", - заявив директор комунікацій Flightradar24 Ян Петченик,

За даними сервісу, літак вилетів приблизно об 11 ранку за східним часом у вівторок. Точний час вильоту невідомий, оскільки літак увімкнув транспондер лише після проходження кордону з Польщею, ймовірно, з міркувань безпеки.

Wizz Air наразі політ не прокоментувала. Компанія має в Україні ще три літаки з угорською реєстрацією.

Комерційні авіарейси в Україні були повністю зупинені 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення російських військ.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що міжнародний аеропорт "Львів" за наявності гарантій безпеки зможе відновити роботу, а для його запуску потрібно до двох тижнів.

При цьому українська влада шукає шляхи частково відновлення міжнародного авіасполучення. Зокрема, наприкинці липня Закарпатська облрада розпочала роботу над тим, щоб Ужгородський аеропорт відновив пасажирські авіаперевезення якнайшвидше, адже це єдиний аеропорт який може це зробити в умовах війни в Україні.

Справа в тому, що в Ужгородському аеропорту злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною. Тому літаки можуть відразу потрапляти в європейський повітряний простір, не заходячи в український, який наразі закритий для громадянської авіації.