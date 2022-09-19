Новым руководителем МАУ назначили экс-замдиректора аэропорта "Борисполь"

Президентом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 19 сентября был назначен Кирилл Звонарев. Как говорится в сообщении компании, соответствующее изменение в руководстве произошло после окончания контракта Евгения Дыхне, возглавлявшего МАУ с сентября 2019 года.

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Отмечается, что новоназначенный руководитель имеет более 25 лет управленческого опыта в разных отраслях как в украинских, так и международных компаниях.

С 2014 по 2022 год он занимал должность заместителя генерального директора госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь". Звонарев также является доцентом кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности Национального авиационного университета.

Кроме этого, как сообщила компания в понедельник, учитывая текущую военно-политическую ситуацию, она пролонгирует приостановку регулярных и чартерных рейсов из/в Украину до конца суток 21 ноября по киевскому времени. МАУ подчеркивает, что поддерживает и будет поддерживать связь с Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры.

Также, учитывая сложную ситуацию в условиях военного положения, авиаперевозчик обращает внимание на возможность "вынужденных задержек и осложнений обратной связи на сервисных каналах коммуникации" с пассажирами и рассчитывает на понимание.

Напомним, что в январе этого года из наблюдательного совета МАУ ушел Юрий Мирошников, возглавлявший компанию в течение 15 лет до Дыхне и в целом посвятивший ей 28 лет жизни. Сам Дыхне, напомним, до этого с сентября 2014 года возглавлял аэропорт "Борисполь". Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро обвиняло его в злоупотреблении служебным положением на этой должности и нанесении госпредприятию ущерба на 16,5 миллиона гривен.

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