Обвинительный акт НАБУ Евгению Дыхне является юридически абсурдным, — адвокат

Обвинения против президента МАУ Евгения Дыхне в нанесении им ущерба государству абсурдны, потому что во время его пребывания на посту директора аэропорта "Борисполь" прибыли этого государственного предприятия значительно увеличились.

Об этом заявил руководитель Уголовной практики юридической компании "Миллер", адвокат Алексей Носов, комментируя вручение НАБУ обвинительного акта своему клиенту Евгений Дыхне и направление дела в суд.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы считаем Евгения Дыхне невиновным... Следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела. У них нет доказательств причастности нашего клиента к инкриминируемому ему правонарушению, потому что самого правонарушения не было как факта", — говорится в сообщении на странице Facebook компании.

Напомним, 7 сентября 2020 г. прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили Евгению Дыхне, как бывшему и. о. руководителя ГП "Международный аэропорт "Борисполь", о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Ему и начальнику службы арендных отношения инкриминируют ущерб в размере 16,5 млн грн за подписание так называемых предварительных договоров на аренду площадей в терминалах аэропорта.

Адвокат приводит аргумент стороны защиты о том, что Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту "Борисполь" или государству, но своими эффективными действиями избежал их. "В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание", — считает Алексей Носов.

Он заметил, что когда при руководстве Дыхне терминал D аэропорта "Борисполь" заработал в полноценном режиме, возникла масштабная проблема — отсутствие инфраструктуры. В терминале не было атрибутов, которые являются необходимыми и комфортными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, касс авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и прочего.

Решение проблемы затруднялось тем, что Фонд государственного имущества долго проводил конкурсы на сдачу имущества в аренду — до 2 лет. "Борисполь" на фоне стремительно растущего пассажиропотока и "безвиза" рисковал еще на 2 года остаться без современных терминальных сервисов.

Поэтому Дыхне, по мнению адвоката, принял эффективные меры, которые задолго до его прихода на должность в аэропорт, использовало предприятие. Речь о предварительных договорах аренды, которые, по сути, являются договорами о намерениях арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда госимущества. По условиям этих контрактов арендатор платил цену, рассчитанную по соответствующей методике ФГИ Фонда. 70% от этой арендной платы шли через фонд в госбюджет Украины, а 30% оставались у аэропорта. А после проведения соответствующего конкурса арендатор обязывался освободить помещение, если победит другой претендент.

Алексей Носов подчеркивает, что "такие договоры начали использовать в "Борисполе" во время ЕВРО-2012, когда ожидался срочный ввод в эксплуатацию вновь построенной инфраструктуры аэропорта, наплыв огромного количества иностранцев, а Фонд государственного имущества и тогда проводил конкурсы аренды по два года. Ни один из этих договоров никогда не был признан недействительным в суде... Примерно за десять лет в аэропорту "Борисполь" было заключено более сотни договоров предварительной аренды. Но только два случайных предыдущих договора являются сутью преступления, которое НАБУ инкриминирует нашему клиенту".

Евгений Дыхне возглавил международный аэропорт "Борисполь" в 2014 году. Согласно финансовой отчетности по международным стандартам, уже в 2015 году прибыль госпредприятия составила 540 млн грн, тогда как в 2014 году был зафиксирован убыток в 513,3 млн грн, а в 2013 году — убыток в 77,4 млн грн.

Ранее в интервью СМИ Евгений Дыхне назвал это производство продуктом несовершенства украинского законодательства: "Если площадь не сдавалась в аренду, это ноль и даже минус. У предприятия есть большие затраты на каждый квадратный метр площади, которая не работает, но удерживается".

В 2020 году журнал " ТОП-100. Рейтинги крупнейших" присвоил Евгению Дыхне первое место в номинации "Антикризисный менеджер" за возвращение доходности аэропорта "Борисполь" и сохранение МАУ в кризисный 2020 год.