Новим керівником МАУ призначили ексзаступника директора аеропорту "Бориспіль"

Президентом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 19 вересня було призначено Кирила Звонарьова. Як ідеться у повідомленні компанії, відповідна зміна в керівництві відбулася після закінчення контракту Євгенія Дихне, який очолював МАУ з вересня 2019 року.

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Зазначається, що новопризначений керівник має понад 25 років управлінського досвіду в різних галузях як в українських, так і в міжнародних компаніях.

З 2014 по 2022 рік він обіймав посаду заступника генерального директора держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Звонарьов також є доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного авіаційного університету.

Окрім цього, як повідомила компанія в понеділок, з огляду на поточну воєнно-політичну ситуацію вона пролонгує призупинення регулярних та чартерних рейсів з/до України до кінця доби 21 листопада за київським часом. МАУ наголошує, що підтримує і підтримуватиме зв'язок з Міністерством закордонних справ та Міністерством інфраструктури.

Також з огляду на складну ситуацію в умовах воєнного стану авіаперевізник звертає увагу на можливість "вимушених затримок та ускладнень зворотного зв’язку на сервісних каналах комунікації" з пасажирами та розраховує на розуміння.

Нагадаємо, що у січні цього року з наглядової ради МАУ пішов Юрій Мірошников, який очолював компанію протягом 15 років до Дихне і загалом присвятив їй 28 років життя. Сам Дихне, нагадаємо, до цього з вересня 2014 року очолював аеропорт "Бориспіль". Зазначимо, що Національне антикорупційне бюро звинувачувало його у зловживанні службовим становищем на цій посаді та завданні дерпідприємству збитків на 16,5 мільйона гривень.

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