Авиакомпанию МАУ покинул топ-менеджер Мирошников, возглавлявший ее 15 лет

Член Наблюдательного совета авиакомпании МАУ Юрий Мирошников уволился с занимаемой должности. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Юрий Мирошников работал в МАУ 28 лет, в том числе 15 лет был ее руководителем. В 2019 году он уступил должность президента компании Евгению Дыхне, но оставался членом наблюдательного совета.

"То, что мы делали, не всегда понимали и оценивали правильно, но делали мы это не для оценок, наград и дешевого пиара, а для того, чтобы Украина заняла достойное место в авиационном мире, чтобы у нее были надежные крылья и крепкие международные связи. И это было достигнуто: сеть десятков маршрутов, восточноевропейских хаб в Борисполе, более 40 самолетов во флоте, десятки миллионов пассажиров и третье место по объемам перевозок в Восточной Европе", —написал Мирошников.

Когда он в 2019 покидал пост президента МАУ, компания отмечала большие заслуги топ-менеджера в развитии "Международных Авиалиниий Украины": "Под руководством Юрия Мирошникова МАУ из маленькой гибридной авиакомпании с 8 самолетами, 870 сотрудниками и 640 тысячами пассажиров превратилась во флагмана украинской авиации с флотом из 42 средне- и дальнемагистральных самолетов, сетью из более 50 маршрутов, коллективом в почти 3 тысячи сотрудников и 8 миллионами пассажиров в год. МАУ стала одной с ведущих сетевых авиакомпаний Восточной Европы, предлагающей пассажирам услуги и сервис международного класса".

МАУ — крупнейший авиационный перевозчик Украины. Компания совершает рйсы в Европу, США, Ближний Восток, страны СНГ и Азии. Сейчас ее возглавляет Евгений Дыхне.

МАУ неоднократно обращался к правительству и президенту с просьбой о финансовой поддержке, аргументируя это рисками банкротства компании. Однако авиакомпании отказали. Это и стало одной из причин, почему на уровне высших лиц страны стала обсуждаться идея создания нового национального авиаперевозчика.

Напомним, действующему президенту авиакомпании МАУ и бывшему директору международного аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне вручен обвинительный акт по делу причинения 16,5 млн грн ущерба этому государственному предприятию. В частности, его обвиняют в том, что когда он был в должности исполняющего обязанности директора ГП Международный аэропорт "Борисполь" (2016-2017 годы), вопреки интересам службы, подписывал предварительные договоры аренды.