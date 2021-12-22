Украинским национальным авиалиниям разрешили потратить уставной капитал на приобретение авиакомпании

Кабинет министров Украины разрешил национальному авиаперевозчику Украинские национальные авиалинии (Ukrainian National Airlines (UNA)) потратить уставной капитал на приобретение гражданской авиакомпании (или доли в ней).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в постановлении Кабмина № 1349 от 20 декабря 2021 года, бюджетные средства, полученные UNA, будут использованы для обеспечения ее уставной деятельности, а именно: для приобретения материальных и нематериальных внеоборотных активов, необходимых для выполнения уставных задач общества, включая приобретение корпоративных прав (долей) эксплуатантов, осуществляющих эксплуатацию гражданских воздушных судов.

Отметим, крупнейший украинский перевозчик Международные авиалинии Украины (МАУ), которая связана с Игорем Коломойским, неоднократно обращался к правительству и президенту с просьбой о финансовой поддержке, аргументируя это рисками банкротства компании. Однако авиакомпании отказали.

Это и стало одной из причин, почему на уровне высших лиц страны стала обсуждаться идея создания нового национального авиаперевозчика.

Благодаря созданию государственного перевозчика в случае, если МАУ сейчас прекратит работу, государственной авиакомпании удастся как минимум сохранить кадровый потенциал на рынке. Исходя из принятого постановления Кабмина речь идет именно о возможности покупки UNA компании МАУ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о старте создания новой государственной авиакомпании. Планируется, что ее назовут Украинские национальные авиалинии (Ukrainian National Airlines (UNA)). Он отметил, что UNA — это национальный авиаперевозчик, создание которого официального началось 25 ноября.

Отметим, Верховная Рада приняла поправки в государственный бюджет на 2021 год о выделении 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов. Из них 500 млн грн пойдут на формирование уставного капитала нового национального авиаперевозчика.

Общая сеть национального перевозчика Украины до 2026 года должна будет насчитывать 15 тысяч рейсов, его флот планируется расширить до 20 самолетов.

Первый рейс национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines будет осуществлен в 2022 году.