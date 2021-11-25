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Зеленский объявил о старте создания государственной авиакомпании
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте создания новой государственной авиакомпании. Планируется, что ее назовут Украинские национальные авиалинии (UNA).
Об этом глава государства заявил 25 ноября во время своего выступления на форуме "Большое строительство: Авиация. Туризм".
Он отметил, что UNA — это национальный авиаперевозчик, создание которого официального началось 25 ноября. По словам Зеленского, государство готово инвестировать в украинский воздушный флот, нагружать украинских производителей заказами и привлекать мировых лидеров для участия в общих проектах в авиастроительстве.
Украина уже получила подтверждение от французских консультантов об экономической целесообразности создания UNA.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он подчеркнул, что государственная авиакомпания будет независимой от любого влияния. Президент добавил, что Украина инвестирует миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов.
На сегодняшний день идет подготовка к строительству еще двух новых аэропортов. Один из них возведут в одном из восточных регионов страны, а второй — в Закарпатской области.
Зеленский напомнил, что в 2021 году произошло важное событие для страны. Украина подписала с ЕС договор об "открытом небе".
Документ предусматривает взаимное открытие рынков авиаперевозок (пассажирских, грузовых и почтовых) Украины и ЕС и призван увеличить товарооборот, туристические потоки, объемы инвестиций и улучшить показатели социально-экономического роста.
Напомним, в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.
В августе этого года президент снова напомнил о своей идеи и отметил, что хочет, чтобы украинскую авиакомпанию создали до конца 2021 года.
Теперь же Зеленский заявил о старте создания государственного авиаперевозчика. Накануне, 18 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении и взяла за основу законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2021 год. Документ предусматривает выделение 500 млн грн на капитал национального авиаперевозчика.