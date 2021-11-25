Зеленский объявил о старте создания государственной авиакомпании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте создания новой государственной авиакомпании. Планируется, что ее назовут Украинские национальные авиалинии (UNA).

Об этом глава государства заявил 25 ноября во время своего выступления на форуме "Большое строительство: Авиация. Туризм".

"Было несколько рабочих названий. На сегодняшний день это Ukrainian National Airlines. Очень символично, Украинские национальные авиалинии – UNA. Как наше государство с большой историей, но всегда энергичное, и юное, и объединенное", — сказал Зеленский.

Он отметил, что UNA — это национальный авиаперевозчик, создание которого официального началось 25 ноября. По словам Зеленского, государство готово инвестировать в украинский воздушный флот, нагружать украинских производителей заказами и привлекать мировых лидеров для участия в общих проектах в авиастроительстве.

Украина уже получила подтверждение от французских консультантов об экономической целесообразности создания UNA.

"Мы говорим не только об увеличении дохода и пассажиропотока. В целом это вопрос статуса. Вопрос имиджа. Вопрос престижа нашего государства", — прокомментировал создание UNA Зеленский.

Он подчеркнул, что государственная авиакомпания будет независимой от любого влияния. Президент добавил, что Украина инвестирует миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов.

На сегодняшний день идет подготовка к строительству еще двух новых аэропортов. Один из них возведут в одном из восточных регионов страны, а второй — в Закарпатской области.

Зеленский напомнил, что в 2021 году произошло важное событие для страны. Украина подписала с ЕС договор об "открытом небе".

Документ предусматривает взаимное открытие рынков авиаперевозок (пассажирских, грузовых и почтовых) Украины и ЕС и призван увеличить товарооборот, туристические потоки, объемы инвестиций и улучшить показатели социально-экономического роста.

Напомним, в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

В августе этого года президент снова напомнил о своей идеи и отметил, что хочет, чтобы украинскую авиакомпанию создали до конца 2021 года.

Теперь же Зеленский заявил о старте создания государственного авиаперевозчика. Накануне, 18 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении и взяла за основу законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2021 год. Документ предусматривает выделение 500 млн грн на капитал национального авиаперевозчика.