Кабмин выплатит 104 млн грн авиакомпаниям, которые эвакуировали украинцев

Украинским компаниям-авиаперевозчикам компенсируют расходы, которые они понесли при проведении эвакуационных рейсов в 2020 году. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Программу по компенсации утвердили на заседании Кабинета министров Украины, которое состоялось в среду, 24 ноября.

Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный исполнитель по этому вопросу — Министерство инфраструктуры.

Для получения компенсации из бюджета украинские авиаперевозчики должны до 10 декабря 2021 года направить в Министерство инфраструктуры заявку и подтвердить ее документами с расчетами о том, что был совершен пустой международный рейс из Украины, и какой ущерб это нанесло компании.

Подтверждением совершения пустого международного рейса из Украины является заверенная копия оформленного задания на полет.

"На основании поданных заявок Мининфраструктуры в течение 10 дней приказом утверждает распределение бюджетных средств и в пределах существующих бюджетных ассигнований производит расчеты с авиаперевозчиком по компенсации расходов", — указывается в документе.

«Там 104 млн грн — это вся сумма, которую должно государство с прошлого года", — заявил ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, что украинских граждан эвакуировали из Китая, где первоначально выявили новый коронавирус — в феврале 2020 года этим занимались компании SkyUp и "Международные авиалинии Украины".

В марте 202 года, когда вспышка Covid-19 затронула Италию, спецрейсы в связи с закрытием границ были организованы также из этой страны и из нескольких других европейских стран. Компания МАУ в апреле эвакуировала украинцев из США.

Возглавлявший в то время министерство инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что компенсации от государства получат все компании, выполнявшие эвакуационные чартерные рейсы после остановки правительством пассажирских авиаперевозок. По его словам, помощь у властей запросили все украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, "Розу Ветров" и Azur Air Ukraine.