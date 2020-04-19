Криклий пообещал украинским авиакомпаниям компенсации за эвакуационные рейсы

Украинские авиакомпании, которые выполняли эвакуационные чартерные рейсы после остановки правительством пассажирских авиаперевозок, получат от государства компенсации.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, все украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, "Роза Ветров", Azur Air Ukraine запросили помощь у властей.

"Они вынуждены были летать пустыми в одну сторону, забирая людей, например, из Египта. Это убыточный рейс, поэтому мы приняли решение ранее на заседании правительства. Сейчас ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы предоставить им дотации, и эти компенсации помогут им продержаться до момента возобновления авиасообщения", — отметил Криклий.

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17 марта Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власть будет судиться с авиаперевозчиками, которые не будут забирать своих пассажиров из-за рубежа, чтобы компенсировать средства за их возвращение.

В этот же день Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение из-за вспышки нового коронавируса.

В начале апреля стало известно, что Авиационные власти Италии (ENAC) предоставили ирландской авиакомпании Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.

Ryanair смог получить разрешение на полеты из Италии в Украину после банкротства итальянского лоукостера Ernest Airlines. Ранее руководство Ryanair жаловалось на то, что итальянские власти предоставляют права на полеты небольшому авиаперевозчику, имея в виду Ernest Airlines.

Напомним, Украина предлагает подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства, который запланирован на 18 июня 2020 года.