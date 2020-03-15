Из Италии эвакуировали 123 украинцев: в Киев прибыл самолет из Венеции

В Международный аэропорт "Борисполь" из аэропорта "Марко Поло" города Венеция прибыл самолет с 123-ю украинцами на борту, которые ранее не смогли вернуться в Украину из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Рейс с эвакуированными людьми выполняла авиакомпания SkyUp. В 22:23 спецрейсом в Киев вернулись пассажиры двух автобусов, которые ранее застряли на итальянско-словенском границе, а также те, кто изъявил желание уехать из Италии.

"Все эвакуированные являются украинскими гражданами, кроме двух человек, которые имеют вид на жительство в Украине и, согласно постановлению Кабинета министров, могут въезжать в нашу страну", — сообщили в офисе Зеленского.

Перед посадкой в ​​самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания, говорится в сообщении. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни. "По прибытию в Киев пассажиров также осмотрят медики", — заверили в Офисе Президента.

На борту самолета, как говорится в релизе офиса, находились врачи украинского Центра медицины катастроф, у которых были должны экспресс-тесты для диагностики на наличие коронавируса, а также бесконтактные термометры.

"Во время полета врачи проводили медико-санитарный надзор. Экипаж был обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней.

"За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность", — заявили в офисе Зеленского, не уточнив, какая именно. - На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19".