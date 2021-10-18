SkyUp задержала вылет на 4 часа, пытаясь усадить пассажирку с Covid-19 в забитый самолет

Авиакомпания SkyUp намерена расследовать причины попадания 15 октября на ее рейс PQ6549 Запорожье — Хургада пассажирки с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, что в дальнейшем привело к нештатной ситуации в египетском аэропорту. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Проверку документов при регистрации на рейс осуществляла служба хэндлинга. Авиакомпания SkyUp инициировала внутреннее расследование, чтобы вместе с нашими партнерами выяснить, как произошла эта ситуация, и исключить ее повторение в будущем", — заверили в компании.

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В SkyUp пояснили, что вынуждены были вернуть в Украину зараженную пассажирку ближайшим рейсом PQ8502 Хургада — Киев, поскольку с положительным тестом она не имела права пересечь границу Египта и отправиться там на самоизоляцию.

"Во время обратного полета для создания безопасных условий транспортировки экипаж самолета действовал в соответствии с внутренними инструкциями авиакомпании, соответствующими требованиям Госавиаслужбы Украины: пассажирка была размещена в отдельном ряду у окна в хвосте самолета; другие пассажиры были рассажены таким образом, чтобы создать безопасную дистанцию", — заявили в компании.

Перевозчик также описал ситуацию, вызвавшую задержку рейса PQ8502, как "неожиданную как для авиакомпании, так и для пассажиров".

"Мы ценим, что пассажиры отнеслись к обстоятельствам с пониманием, и отправим всем индивидуальный промокод со скидкой на следующий рейс", — пообещали в SkyUp.

Отметим, что накануне ситуацию с рейсом PQ8502 описал пользователь Twitter под ником Eric Hurtmann, оказавшийся пассажиром самолета, который должен был вылетать в Киев в 14:25.

По его словам, женщина, оказавшаяся впоследствии Covid-позитивной, стояла на площадке в месте примыкания рукава к самолету, пока мимо нее не прошли все пассажиры. Однако борт все никак не взлетал, и после часа ожидания проводница выдала объяснение, что пассажирка якобы потеряла посадочный талон.

"Все смеются, потому что отмазка тупая. Затем подают версию, что у пассажира нет страховки, на что народ вообще реагирует дружным ржачем. Проходит два часа. Выходит командир корабля и рассказывает очередную версию, что у одного из пассажиров положительный тест на Covid и его не пускают на борт. Но все 100% пассажиров сидят на своих местах, и свободных нет. Это объясняют командиру. Командир прячется в кабину", — рассказал клиент авиакомпании.

По словам пользователя, лишь спустя около трех часов ожидания пассажиров в салоне самолета бортпроводница объяснила им, что в Хургаду рейсом SkyUp прилетела женщина с семьей, которая на выходе из самолета показала представителям египетской стороны позитивный ПЦР-тест на коронавирус. Выяснилось, что ее с таким тестом пропустили на борт в Запорожье.

"Египетская служба безопасности аэропорта не пропускает женщину с положительным тестом на территорию терминала и она зависла в тамбуре. Семья этой женщины поехала себе в отель отдыхать... Египтяне ставят ультиматум командиру экипажа — самолет не взлетит, пока эту женщину не заберут в Украину", — описал ситуацию он.

Пассажир отметил, что экипаж обратился к консулу Украины, поскольку протоколов того, как действовать в такой ситуации, у компании нет. Однако дипломат, по его словам, представителей перевозчика "культурно послал", мотивируя тем, что формально пассажирка не находится в Египте.

"Человек уже не на территории Украины (вышла из самолета), но еще не на территории Египта. Она где-то в воздухе — и это проблемы авиакомпании. Ну, от МИД Украины никто помощи и не ждал. Командир предлагает создать в хвосте самолета безопасную зону из шести мест, заклеить ее пленкой, женщину одеть в спецкостюм — и таким образом вернуть на родину. Но мест нет, а в отсеке для проводников он не имеет права ее разместить", — рассказал очевидец.

По его словам, пассажиры в такой ситуации разделились на два лагеря — поддерживающих то, чтобы забрать зараженную пассажирку, и тех, кто против. В итоге командир судна предложил тем, у кого маленькие дети, взять их на руки и освободить ряд из шести мест.

"Согласились на такие неудобства только две семьи — мы и еще одни граждане. Самолет четыре часа стоит, за бортом уже темно... Четыре часа пассажиры без еды и питья. И здесь экипаж додумывается раздать воду — пища не предусмотрена, рейс короткий. SkyUp достаточно жадная компания — чай в пакетиках и кофе только за деньги. Начинаем делиться запасами печенья и бутербродов, так как некоторым от голода уже плохо", — поделился пассажир.

В конце концов SkyUp предложила четырем пассажирам остаться еще на сутки в одном из отелей за счет компании — и быстро нашлась компания девушек, согласившихся продлить таким образом свое пребывание в Хургаде.

"Тетку одевают в костюм химзащиты, обклеивают пленкой карантинные места и усаживают кандидата на премию Дарвина. Самолет взлетает", — резюмировал очевидец.

В самой SkyUp при этом подчеркивают, что для пассажиров, у которых нашли коронавирус, предусмотрена опция бесплатной замены даты вылета рейса на любую другую новую, доступную на момент перебронирования. Кроме того, таким пассажирам могут вернуть деньги за билет (с удержанием суммы согласно правилам соответствующего тарифа).