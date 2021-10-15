Крупнейшая итальянская авиакомпания прекращает свое существование из-за пандемии

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia в четверг 14 октября прекратила свое существование из-за банкротства.

Об этом сообщает Euronews.

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Отмечается, что в четверг состоялся последний рейс перевозчика под нынешним названием. Самолет Alitalia вылетит из столицы Сардинии Кальяри в римский аэропорт Фьюмичино.

С сегодняшнего дня, 15 октября, рейсы будут совершаться уже под новым брендом — ITA (Italia Trasporto Aereo).

Alitalia, созданная 74 года назад, не смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса, а также не выдержала конкуренцию со скоростными поездами на внутреннем рынке страны. За последние 20 лет правительство понесло около 13 миллиардов евро убытков, пытаясь удержать национального перевозчика на плаву.

Менее трети из 10 500 действующих сотрудников Alitalia перейдут в ITA. Руководство компании также намерено снизить заработную плату на 40%.

Отметим, что в Boeing прогнозируют, что авиаперевозки будут расти на 4% каждый год.

Напомним, немецкий лоукостер Eurowings с сентября начинает полеты в Киев. Полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев (аэропорт "Борисполь") будут осуществляться на самолетах Airbus A319 трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Также в декабре откроется рейс из Киева в австрийский Зальцбург лоукост-авиакомпании SkyUp.

Напомним, "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию под названием Supernova Airlines, которая будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Новый авиаперевозчик будет доставлять международные грузы, выполняя рейсы из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".