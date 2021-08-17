Авиакомпания SkyUp запустит рейсы в Зальцбург в конце года

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустит рейсы по маршруту Киев — Зальцбург — Киев с 26 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Старт рейсов Киев — Зальцбург — Киев запланирован на 26 декабря. В январе сначала будем летать каждое воскресенье, а с 15 января и в феврале — по субботам", — говорится в сообщении.

Сейчас для въезда в Австрию гражданам Украины, за исключением детей, которым не исполнилось 12 лет, необходимо иметь на выбор:

- сертификат о вакцинации признанной вакциной;

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда (и отбыть 10-дневную самоизоляцию);

- отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда (и отбыть 10-дневную самоизоляцию);

- подтверждение о выздоровлении, если от даты заражения прошло не более 180 дней.

Также для тех, кто для въезда предоставляет документы о тестировании на COVID-19 или подтверждение о выздоровлении/справку о наличии антител, нужно иметь заполненную до въезда в страну анкету (PTC).

Кроме того, известно, что SkyUp Airlines с 23 октября 2021 года возобновит рейсы из Киева в Танзанию на остров Занзибар.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на международные рейсы Киев — Ницца — Киев и Киев — Париж/Бове — Киев.

Напомним, 10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.