Авиакомпания SkyUp решила "освежить" униформу стюардесс (ФОТО)

Украинcкая авиакомпания SkyUp после четырех лет работы решила обновить форму своих бортпроводников, сделав ее более удобной.

Как сообщает Avianews, больше всего изменений получила одежда для стюардесс, а вот мужская форма осталась более классической.

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"Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем, которые мы создали вместе с партнерами из GUDU. Дополняет образ легкий кожаный тренч", — рассказали в SkyUp.

На смену туфлям пришли кроссовки Nike. Это позитивно скажется на самочувствии персонала, который вынужден много времени проводить на ногах.

Еще одно изменение — платок разработки GUNIA project теперь будет крепиться на плече. Раньше его завязывали на шее.

"Это одежда для активных, смелых, ярких; для тех, кто не любит лишнего официоза, но ценит стиль; реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и справляется с ними. Форма для открытых новому, тех, кто любит путешествия и жизнь", — отмечают в компании.

Стиль SkyUp Champions включает также новый макияж для стюардесс, идея которого базируется на цветах неба, которые можно увидеть только на высоте. Это мягкий оранжевый, как во время захода солнца, и нежно-голубой, как на рассвете.

"Вместе они создают плавный градиент. При этом макияж принципиально деликатный, чтобы сохранить естественность. Прически тоже станут более удобными и будут лучше передавать образ", — пояснили в авиакомпании.

SkyUp планирует, что пассажиры увидят бортпроводников в новой форме SkyUp Champions уже осенью этого года. За это время подготовят 500 комплектов. Пошьют их на одной из украинских фабрик.

Напомним, авиакомпания SkyUp Airlines в августе запускает несколько рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова.

Напомним, 10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что 28 мая в Одессе совершил посадку первый самолет авиакомпании SkyUp, вылетевший из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого.

Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.