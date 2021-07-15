SkyUp открывает несколько авиарейсов из Украины в Саудовскую Аравию

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines в августе запускает несколько рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, самолеты SkyUp будут летать в Саудовскую Аравию по следующему расписанию:

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"Киев — Даммам — Киев" с 3 августа, рейсы каждый вторник.

"Киев — Джидда — Киев" с 8 августа, рейсы по четвергам и воскресеньям.

"Киев — Эр-Рияд — Киев" с 4 августа, рейсы в Эр-Рияд каждую среду и субботу, рейсы в Киев каждый четверг и воскресенье.

"Львов — Даммам — Львов" с 5 августа, рейсы в Даммам по четвергам, рейсы во Львов по пятницам.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания Flynas в июле открывает два маршрута из Львова в Саудовскую Аравию.

Напомним, 10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что 28 мая в Одессе совершил посадку первый самолет авиакомпании SkyUp, вылетевший из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого.

Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.