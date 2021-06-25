Самолет авиакомпании SkyUp "Киев-Батуми" сломался в воздухе: "Мы очень перенервничали"

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ0421 по маршруту "Киев — Батуми", в четверг, 24 июня, вылетев из аэропорта "Борисполь" с опозданием на час, на 20 минуте полета сломался.

Об этом сообщили пассажиры рейса, а также вскоре подтвердили и в самой авиакомпании SkyUp.

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Пассажиры рассказали, что в салоне самолета во время полета внезапно выпали кислородные маски, экипаж самолета сообщил о разгерметизации салона, в котором стало жарко и запахло гарью.

"Мы очень перенервничали. Реально, это было очень ужасно. Где-то на 20 минуте полета выпали маски, стаюрдессы начали бегать и говорить — надевайте маски. Стало очень жарко в салоне. И через 20 минут мы сели в "Борисполе", — рассказала в социальных сетях одна из пассажирок.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина", посадка самолета в "Борисполе" произошла в 12:30 и прошла в обычном режиме. "Все пассажиры находятся в безопасности и вылетят другим самолетом в ближайшее время. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты. Мы понимаем, что эта ситуация создала неудобства для наших пассажиров. Сейчас они обеспечены питанием и напитками", — отметили в авиакомпании.