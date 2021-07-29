Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева в Париж и Ниццу

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на международные рейсы Киев — Ницца — Киев и Киев — Париж/Бове — Киев.

Полеты по этим маршрутам она планирует начать выполнять с конца августа 2021 года, сообщает ЦТС.

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В частности, рейсы Киев — Париж/Бове — Киев будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Старт полетов — 20 августа.

В свою очередь рейсы Киев — Ницца — Киев будут летать дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям начиная с 19 августа.

"Удобная полетная программа открывает возможности для интересного путешествия по стране: отправляйтесь в понедельник утром в Париж, путешествуйте в течение нескольких дней по стране, проведите выходные в солнечной Ницце, а оттуда в воскресенье после обеда — рейс домой", — отметили в SkyUp Airlines.

Указано, что цены на рейсы Киев — Париж/Бове стартуют от 2531 грн, а на рейсы Киев — Ницца — от 3203 грн.

Ранее стало известно, что авиакомпания SkyUp Airlines в августе запускает несколько рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова.

Напомним, 10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.

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