Boeing прогнозирует, что авиаперевозки будут расти на 4% каждый год

Авиаперевозки в мире будут расти среднем 4% в год. Этот показатель не изменился по сравнению с аналогичным прогнозом компании в 2020 году.

Об этом говорится в ежегодном прогнозе развития мировой аэрокосмической отрасли компании Boeing.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отмечается, что парк гражданских воздушных судов в мире превысит 49 тысяч единиц к 2040 году. На Китай, Европу, Северную Америку и страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться по 20% поставок новых самолетов. Оставшиеся 20% будут распределены между другими рынками. По оценке Boeing, спрос на новые гражданские самолеты до 2040 года составит свыше 43,5 тысячи единиц техники общей стоимостью $7,2 трлн. Это примерно на 500 воздушных судов больше, чем прогнозировали аналитики компании в 2020 году.

"В течение ближайших 20 лет спрос на новые узкофюзеляжные воздушные суда в мире составит 32,5 тысячи единиц. Это примерно 75% всех поставок. Похожий прогноз озвучивался компанией Boeing и до пандемии. Перевозчикам понадобится более 7500 новых широкофюзеляжных самолетов до 2040 года для обновления парка и по мере роста рынка грузовых и пассажирских дальнемагистральных авиаперевозок. Новый прогноз спроса на широкофюзеляжные воздушные суда оптимистичнее по сравнению с 2020 годом, но по-прежнему на 8% ниже, чем в 2019 году", — говорится в прогнозе.

Читайте также: Авиакомпания Emirates SkyCargo перевезет из Бельгии в Японию 247 лошадей

Наибольший рост спроса будет наблюдаться на грузовые воздушные суда, включая новые грузовые самолеты и пассажирские воздушные суда, переоборудованные в грузовые. Учитывая устойчивый спрос на авиационные грузоперевозки, аналитики Boeing прогнозируют, что мировой парк грузовых самолетов через 20 лет будет на 70% больше, чем до начала пандемии.

Отмечается также, что спрос на внутренние авиаперевозки демонстрирует самое динамичное восстановление. Ожидается, что по мере ослабления ограничений на путешествия перевозки в рамках одного континента или региона также начнут расти в ближайшее время. Дальнемагистральные рейсы вернутся к уровню 2019 года к 2023-2024 году. Согласно прогнозам компании Boeing, в ближайшее десятилетие спрос на гражданские воздушные суда составит 19 тысяч единиц, стоимость которых оценивается в $3,2 трлн.

Напомним, что европейская компания Airbus досрочно поставит три последних авиалайнера-гиганта A380. Как передает Аvianews, в ноябре воздушные суда авиапроизводитель передаст компании Emirates из Дубая.