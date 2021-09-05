Airbus досрочно передаст в Дубай три гигантских авиалайнера (ФОТО)

Европейская компания Airbus досрочно поставит три последних авиалайнера-гиганта A380. Как передает Аvianews, в ноябре воздушные суда авиапроизводитель передаст компании Emirates из Дубая.

По информации издания, изначально предусматривалась поставка двухпалубных авиалайнеров в июне 2022 года, однако стороны решили досрочно завершить контракт.

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Таким образом, после доставки трех авиалайнеров, в парке Emirates будет 118 самолетов A380. Авиакомпания, которая является крупнейшим в мире эксплуатантом самолетов этого типа, планирует использовать их последующие 20 лет.

Airbus решил закрыть программу A380 в 2019 году из-за отсутствия новых заказов на эту модель. Последний самолет компания выпустила в марте 2021 года и отправила его на установку салонов по заказу Emirates.

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Эти самолеты из-за своих размеров называли дворцами с крыльями. A380 имеют две полноценные палубы, и могут перевозить за один рейс до 853 пассажиров.

Однако авиакомпании обычно делали ставку на роскошь и размещали меньше кресел за счет премиум-салонов. Например, Emirates установила в своих авиалайнерах-гигантах каюты первого класса, две полноценные ванные комнаты с душем и барную стойку.

A380 проиграли самолетам меньшего размера, которые имели два двигателя и могли летать на аналогичное расстояние. Полностью заполнить салоны A380 из-за их вместимости было сложно, а расходы на перевозку пассажиров были выше из-за наличия в авиалайнере четырех, а не двух двигателей.

В результате рынок дальних перелетов завоевали другие модели — 777 и 787 от Boeing и A330neo и A350 от Airbus. Все эти модели оснащаются только двумя двигателями.

Ранее сообщалось, что европейский авиаконцерн Airbus намеревался прекратить производство крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380.

В частности, после того как авиакомпания Emirates решила сократить свой заказ, у концерна не осталось оснований для продолжения производства