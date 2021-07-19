Транспорт 1 час назад

Авиакомпания Emirates SkyCargo перевезет из Бельгии в Японию 247 лошадей

На борт также будет погружено 20 тонн продуктов питания и воды для лошадей и 100 тонн специального оборудования

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Грузовое подразделение авиакомпании Emirates SkyCargo выполнит восемь чартерных рейсов для перевозки 247 лошадей из Льежа (Бельгия) в Токио.

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Как сообщается на сайте авиакомпании, первый рейс с 36 лошадьми уже приземлился в токийском аэропорту Ханэда. Emirates SkyCargo также выполнит восемь обратных рейсов из Токио в Льеж.

Авиаперевозчик работает с ведущей международной компанией Peden Bloodstock, специализирующейся на транспортировке лошадей.

Во время полета лошади будут удобно размещены в специально оборудованных стойлах. Emirates SkyCargo установит 131 стойло для перевозки 247 лошадей. Кроме того, 59 конюхов будут присутствовать на борту во время всех восьми рейсов, чтобы обеспечить качественный уход и питание лошадей в путешествии из Льежа в Ханэду с короткой стыковкой в Дубае.

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На борт также будет погружено 20 тонн продуктов питания и воды для лошадей и 100 тонн специального оборудования для дальнейшего путешествия из Льежа.

В компании отмечают, что Emirates SkyCargo обладает многолетним опытом транспортировки лошадей по всем континентам для их участия в международных спортивных мероприятиях. Emirates SkyCargo также является титульным спонсором ряда престижных международных турниров по конному спорту и спонсором Godolphin, выдающейся организации в мире международных скачек.

Emirates SkyCargo располагает авиапарком из современных грузовых самолетов Boeing-777 и высокопрофессиональной командой специалистов, что гарантирует комфортную перевозку лошадей.

Напомним, 16 января 2020 года в SkyUp Airlines вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, которые предусматривают, в том числе, и перевозку животных.

 

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